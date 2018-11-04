الصين تنتج بندقية ليزر تحرق جلود الأعداء وتشل حركتهم ولا تقتلهم

انتجت الصين بندقية جديدة ذات تكنولوجيا متطورة، تمكن الجنود من حرق الهدف دون قتله.

ونشرت مجلة الدفاع الوطني في هونغ كونغ مقطع فيديو للبندقية التي يطلق عليها اسم (زيد واي زيد إم 500)، وتعمل بتقنية الليزر.

وتعد هذه البندقية من أبرز التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تشهدها حروب المستقبل، ولا يزيد وزنها عن 3 كيلو غرامات، وتصيب الهدف في مدى 800 متر.

واضافت المجلة تقول: أن البندقية لديها إمكانية حرق جلد الإنسان بمستويات غير مميتة، ويمكن استخدامها ضد المركبات المدرعة وخزانات وقود الدبابات الأقل تدريعا.

واشارت المجلة الى انه يمكن استخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات فض الشغب، وستكون ذات فعالية كبيرة، مبينة ان الصين تخطط لإنتاجها على نطاق واسع.