التشاور لا يعني التفاوض.. إسرائيل تتقدم للاردن بطلب للتشاور حول الباقورة والغمر

تلقت وزارة الخارجية الأردنية طلبًا رسميًا من دولة الاحتلال الإسرائيلى، للتشاور حول تمديد حق الانتفاع من أراضى الباقورة والغمر، حيث انتهت مدة الانتفاع الممنوحة بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 منذ شهر تقريبًا، حسبما ذكر مصدر أردنى رفيع المستوى.

وأكد المصدر الأردنى لصحيفة “الحياة” اللندنية، اليوم الأحد، “تمسك بلاده بإنهاء حق الانتفاع الإسرائيلى من أراضٍ تحت السيادة الأردنية، وهو حق مكفول فى قانون معاهدة السلام الأردنيةـالإسرائيلية، إذ لا يجوز تمديد العمل بحق الانتفاع إلا بموافقة الطرفين، فى حين أن وقف العمل بالاتفاق يستدعى إبداء رغبة طرف واحد قبل سنة من انتهاء المدة”.

وأضاف المصدر أن طلب التشاور الإسرائيلى “محصن بقانون معاهدة السلام”، مشددًا على أن “تمسك الأردن بوقف العمل بملحقَى الباقورة والغمر من المعاهدة هو قرار وطنى مستقل، ومحصن بالقانون بحدود التشاور وبرغبة الطرفين”.

فيما لفت الدبلوماسى الأردنى إلى أن “التشاور لا يفضى بصورة من الصور إلى الدخول فى مفاوضات حول القضية”.

وكان الملك عبدالله الثانى، قد أعلن قبل أسبوعين “إنهاء ملحقى الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل”، مشددًا على أن “الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وتشمل المنطقة المشار إليها نحو ألف فدان من الأراضى الزراعية فى منطقة الغمر جنوب الأردن، وكذلك منطقة صغيرة تُعرف باسم “جزيرة السلام” قرب بحيرة طبرية شمال البلاد.