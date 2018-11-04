إرادة ملكية بقبول استقالتي الوزيرين عناب ومحافظة وتكليف التلهوني وشويكة بادارة وزاراتهما

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على قبول استقالة الوزيرين المذكورين تاليا من منصبيهما اعتبارا من 1-11-2018: لينا مظهر عناب / وزير السياحة والآثار.

الدكتور عزمي محمود محافظة / وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف صاحبي المعالي المذكورين تاليا بإدارة الوزارات المبينة إزاء كل منهما اعتبارا من 1-11-2018:الدكتور بسام سمير التلهوني / وزير العدل بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجد محمد شويكة / وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة وزارة السياحة والآثار.