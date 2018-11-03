شمس البارودي لن تعود الى عالم التمثيل بعدما اعتزلته منذ 30 سنة

انتشرت شائعات كثيرة في الساعات الأخيرة تزعم باحتمال عودة الممثلة المصرية ​شمس البارودي​ الى التمثيل بعد اعتزالٍ استمر لأكثر من ثلاثين عامًا.

وخرجت شمس عن صمتها وردت على كل الشائعات التي طالتها، ونفتها بالكامل، وأوضحت أن عودتها إلى الفن مستحيلة.

وأضافت شمس البارودي أنها ليست المرة الأولى التي تطاردها فيها شائعة العودة الى التمثيل، إذ واجهت هذه الأخبار الكاذبة أكثر من مرة.

يذكر أن شمس البارودي هي زوجة الممثل ​حسن يوسف​، واعتزلت الفن منذ عام 1985، بعد أداءها العمرة وارتدائها الحجاب ثم النقاب، إلا أنها بعد سنوات عادت الى ارتداء الحجاب فقط.