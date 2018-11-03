بعد فتح معبر نصيب.. اللاجئون السوريون بالاردن يباشرون العودة الى بلادهم

غادر نحو ستة آلاف سوري، بينهم 517 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، الأردن إلى بلدهم عبر معبر جابر – نصيب، بعد إعادة افتتاحه منتصف الشهر الماضي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة امس الجمعة : “منذ إعادة افتتاح المعبر في 15 تشرين الأول الماضي غادر عبره إلى سوريا ستة آلاف وستة سوريين”.

وأضاف أن “بين هؤلاء 517 سوريا مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

وأشار المصدر الى أن “عدد الأردنيين المغادرين إلى سوريا عبر المعبر قد بلغ 20917 شخصا”.

يذكر أن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا كان قد افتتح رسمياً في 15 من تشرين أول الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.