انتباه.. اجواء ماطرة وعاصفة وباردة خلال الايام الثلاثة المقبلة

تبقى المملكة اليوم السبت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر في سماء المملكة غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة بمشيئة الله لسقوط زخات من المطر في أنحاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتثير الغبار في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتغطي أجزاء واسعة من سماء المملكة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، ويتوقع خلال ساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق ،ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وتكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً،اضافة الى احتمالية تساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، تكون الأجواء غدا الاحد غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول بعد الظهر ما بين شمالية شرقية إلى شمالية غربية، قد يصحبها هبات قوية في بعض المناطق.

وتستمر الاجواء يوم الاثنين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 22 – 11 درجة مئوية والمناطق الشمالية 22 – 12 والمناطق الجنوبية 22 – 11 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.