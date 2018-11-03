السعودية تعلن مقتل 4 جنود في اشتباكات مع الحوثيين بمنطقة نجران

أعلنت السعودية، مقتل 4 من جنودها في اشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي للمملكة، في وقت قالت الجماعة إنها استهدفت مواقع تابعة لجيش المملكة بمنطقة نجران الحدودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، امس الجمعة، إن الجنود الأربعة هم الرقيب “أحمد بن عبدالله عسيري”، والعريف “عبدالعزيز بن مكحل”، والجندي أول “مريع بن يحيى كعبي”، والجندي أول “متعب بن علي عسيري”.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مقتل وإصابة عسكريين سعوديين لم تحدد عددهم، بهجوم في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي يديرها الحوثيون، إن مسلحي الجماعة قنصوا جندياً سعودياً في حصن الحماد قبالة مركز عاكفة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين، قصف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، مؤكدة أن الهجوم حقّق “إصابات موفقة”.

ويشن الحوثيون هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير الحدودية، جنوب غربي المملكة.