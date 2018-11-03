أردوغان يصرح ان أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات السعودية و"واشنطن بوست" تتهم حرس ابن سلمان بالتنفيذ
أهم العناوين
جرينتش+2 11:33
اكراد سوريا يوقعون انفسهم بين نارين : نار العدو التركي ونار الحلف الامركي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني