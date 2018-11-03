أردوغان يصرح ان أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات السعودية و"واشنطن بوست" تتهم حرس ابن سلمان بالتنفيذ
أهم العناوين
جرينتش+2 11:31
أردوغان يصرح ان أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات السعودية و”واشنطن بوست” تتهم حرس ابن سلمان بالتنفيذ

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني