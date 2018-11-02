“مجتهد” يكشف عن جدل عنيف بين آل سعود وابن سلمان الذي تحداهم ورفض التنحي عن سلطاته

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن “جدل عنيف” يدور في أوساط عائلة آل سعود مع ولي العهد محمد بن سلمان لإبعاده عن المشهد، بعد الأزمة الدولية التي أثارها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال “مجتهد” في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن ممثلين عن العائلة عرضوا على ابن سلمان “ترك ولاية العهد مع ضمان المناصب الأخرى وعدم الملاحقة، وفي حال عدم الاستجابة سيتم خلعك بالقوة”.

وأضاف: “لكن ابن سلمان رفض وقال: لن تستطيعوا خلعي مع استعداده لوقف حرب اليمن ورفع حصار قطر”، فضلا عن “إسكات تركيا بأي مبلغ تريده”.