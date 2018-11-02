أقبال شديد على معبر جابر صباح اليوم الجمعة حتى بلغ طول طابور الاردنيين الراغبين في العبور الى دمشق نحو كيلو متر
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جرينتش+2 02:21
أقبال شديد على معبر جابر صباح اليوم الجمعة حتى بلغ طول طابور الاردنيين الراغبين في العبور الى دمشق نحو كيلو متر

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