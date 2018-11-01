تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الوزير بومبيو وتركي الفيصل حول مقتل خاشقجي بعد الرواية التركية بهذا الشأن
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يا جبل ما يهزك ريح.. مطالبات اسرائيلية باغتيال زياد النخالة في لبنان وقادة حماس بغزة

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