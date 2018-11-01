صامدون منذ عام ١٩٤٨.. قائمة يافا العربية تفوز بعضوية البلدية وتشكر الناخبين

تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الوزير بومبيو وتركي الفيصل حول مقتل خاشقجي بعد الرواية التركية بهذا الشأن
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