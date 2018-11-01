تكريم الرواد الاوائل للمنتدى العربي وداعميه خلال حفل العشاء السنوي

اعلنت الهيئة الادارية للمنتدى العربي في عمّان لأعضاء المنتدى واصدقائهم، انها ستقيم حفل العشاء السنوي التقشفي، في الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 10/11/2018 في مقر المنتدى.

وقالت ان هذا الحفل سيتضمن تكريم عدد من الرواد الاوائل للمنتدى وداعميه ، بالاضافة لبعض المفكرين والمناضلين القوميين العرب التالية اسماؤهم:

– المفكر القومي المرحوم ساطع الحصري.

– المفكر القومي المرحوم عبد الله الريماوي.

– المناضل القومي المرحوم بهجت ابو غربية.

– معالي الدكتور رجائي المعشر.

– المناضل المرحوم حاكم الفايز.

– المرحوم الدكتور راضي الوقفي.

– المرحوم الدكتور سفيان السرطاوي.

– المرحوم المحامي سليم الزعبي.

– المرحومة السيدة غيداء درويش.

– المرحوم الاستاذ مرضي القطامين.

كما اعلنت ادارة المنتدى عن توفر بطاقات عادية بقيمة (20) عشرين دينارا للبطاقة، كما توجد بطاقات شرف.

وبهذه المناسبة توجهت الهيئة الادارية لاعضاء واصدقاء المنتدى للمبادرة الى المشاركة في هذا الحفل، الذي سيرصد ريعه لتحقيق اهداف المنتدى، والاتصال بادارة المنتدى للحصول على البطاقات المطلوبة، راجية منهم تعميم هذه الدعوة على اصدقائهم.