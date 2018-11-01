ترامب.. ما خدعوه وما كذبوا عليه ولكن انفسهم كانوا يخدعون

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن السعوديين “خدعوه” حول قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف أنهم “ربما خدعوا أنفسهم”. وجاء ذلك ردا على سؤال من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حسبما ذكرها على الإنترنت.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بأن السعوديين قد “خدعوه” بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال ترامب “لم يخدعوني”.

وأضاف: “آمل فقط أن ينجح الأمر كله. لدينا الكثير من الحقائق، لدينا الكثير من الأشياء التي كنا نبحث عنها. لم يخدعوني. أعني، ربما أنهم خدعوا أنفسهم. سنرى كيف سيظهر كل ذلك”.

وفي وقت سابق يوم امس، أعلنت النيابة العامة التركية في مدينة اسطنبول أن “جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”.

وقالت النيابة التركية، في بيان لها، إن “جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا”.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.