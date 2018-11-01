تحذير طبي من ممارسة 10 عادات يومية لانها تُدمر صحة الكليتين

تخلص الكليتان الجسم من السموم والسوائل الزائدة عن طريق التبول، وأي خلل في عملهما يؤدي إلى أعراض مرضية خطيرة.

ومن الضروري الحفاظ على صحة الكليتين، باتباع الإرشادات الصحية التي يقدمها الأطباء المختصون، والخضوع لفحص دوري كل عام على الأقل للإطمئنان على عملهما بشكل سليم.

وفيما يلي، مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تدمر صحة الكليتين، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- حبس البول

يؤدي إلى تكاثر البكتيريا المسببة للالتهابات في المجاري البولية.

2- قلة شرب الماء

يُنصح بشرب ما بين 10 إلى 12 كوب ماء يومياً.

3- الملح الزائد

يزيد خطر احتباس الماء في الجسم وارتفاع ضغط الدم.

4- الإكثار من المسكنات

تقلل تدفق الدم وتُسبب الفشل الكلوي على المدى الطويل.

5- زيادة البروتينات

تزيد الضغط على الكلى، وتُضعف كفاءتها مع الوقت.

6- المشروبات الكحولية

تُرسّب حمض البوليك في الأنابيب الكلوية مسببة انسدادها.

7- التدخين

يمنع تدفق الدم ويُضيق الأوعية الدموية في الكلى.

8- الكافيين

يُفرز الكالسيوم في البول مسبباً تشكل الحصى الكلوية.

9- تجاهل الأمراض المعدية

الالتهابات ونزلات البرد تسبب أضراراً دائمة للكليتين.

10- قلة النوم

يُنصح بالنوم 8 ساعات في المتوسط، يومياً.