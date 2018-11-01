بسبب الفلوس.. أزمة طاحنة بين نادية الجندي وفريال يوسف

انتاب الغضب الفنانة المصرية نادية الجندي من تصريحات التونسية فريال يوسف، بعد أن اتهمتها بعدم منحها نصف أجرها عن مسلسل “أسرار”، التي قامت الأولى بإنتاجه قبل 3 أعوام.

وقال مصدر مقرب من الجندي، إن الأخيرة استشاطت غضباً من تصريحات يوسف، خاصة أنها حررت ضدها محضراً بنقابة المهن التمثيلية وأحد أقسام الشرطة وقت التصوير، بدعوى تعطيلها لسير العمل أكثر من مرة تحت حجج واهية، منها ارتباطها بالسفر إلى دبي لمقابلة أصدقائها، وأخرى دعوتها لعدد من المقربين منها لحفلات عشاء فاخر.

وأوضح المصدر، أن المخرج وائل فهمي عبدالحميد كان يضطر لتصوير مشاهد الجندي مع باقي الأبطال حال عدم حضور فريال لموقع التصوير، منعاً لتعطله وتحمل منتجته أعباء إضافية، مشدداً على حصول كل فريق العمل على أجورهم كاملة.

ويشارك في بطولة “أسرار” عبير صبري وأحمد سعيد عبدالغني وعزت أبوعوف ولقاء سويدان وحازم سمير، وهو من تأليف أحمد صبحي.