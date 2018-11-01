اقبال الاردنيين على شراء المنتجات السورية في درعا يرفع اسعارها

صرح محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ان اسعار بعض المنتجات السورية قد زادت ما بين 3 وحتى 5 بالمئة، نتيجة ازدياد الطلب عليها بعد فتح منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.

واوضح الحلاق في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية أن سعر زيت الزيتون في مدينة درعا قد ارتفع من 24 ألفاً إلى 26 الف ليرة للصفيحة من وزن 16 كيلو غراماً نتيجة للاقبال عليها، في حين بقيت اسعارها في المحافظات الاخرى تراوح ما بين 22 إلى 23 ألف ليرة.

ورأى الحلاق أن القوة الشرائية المتوفرة لدى المواطن الأردني تجعله قادراً على استثمارها وتوظيفها في سورية، وشراء حاجياته منها بشكل أرخص من شرائه لها في الأردن.