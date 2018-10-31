ولعت بين ترامب ويهود بيتسبرغ الذين يتهمونه بنشر العنصرية والكراهية

أعرب عمدة مدينة بيتسبرغ وكبار أعضاء الجالية اليهودية في المدينة عن معارضتهم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدينة ، وهي الزيارة الأولى لترامب منذ الهجوم الدامي على كنيس يهودي نفذه يميني متطرف أدى الى مقتل 11 شخصا وهم يؤدون الصلاة صباح السبت. ومن المتوقع ان يصل ترامب الى المدينة ظهر اليوم وان يمكث في المدينة ثلاث ساعات.

وأفادت صحيفة هآرتس بان عمدة المدينة بيل فادوتو حث ترامب على التواصل مع عائلات الضحايا الـ11 وان يفحص معهم إن كانوا معنيين بوصوله الى المدينة بوقت جنازات اعزائهم، معرباً عن قلقه من ان زيارة ترامب ستحول انظار قوات الامن عن الجنازات.

وقال جوش شابيرو، المدعي العام لولاية بنسلفانيا، لصحيفة هآرتس بأن على الرئيس ترامب وزعماء سياسيين إضافيين بان يظهروا نهجا أكثر صرامة ضد “خطاب الكراهية” في الولايات المتحدة. وبرأيه فإن الرئيس ترامب فشل في هذا الامتحان.

وقال:”في الوقت الحالي، يجب على الزعماء ان يعبروا عن موقف أخلاقي واضح. عندما يشجع الزعماء العنف او يعطونه المصداقية من خلال صمتهم، هذا يمس بأمننا كلنا”. شابيرو عبر عن امله بأن يقوم مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرض القضية امام ترامب، وان يوضحوا له بأن جزءا من الكلمات التي يحرص على استعمالها يوجد ما “ما يعرض امن الجالية اليهودية للخطر”.

وقبل وصول ترامب وقع عشرات الالاف على عريضة ضد الزيارة، اطلقتها بالبداية مجموعة نشطاء يهود يساريون من بيتسيرغ ولاقت استجابة واسعة. وكتب بها “ترامب غير مرغوب به في بيتسبرغ” طالما انه “لا يدين العنف الأبيض” في الولايات المتحدة.

وكتب أيضا بأن:”في الثلاث السنوات الأخيرة، سياستك وكلماتك عززت حركات قومية بيضاء. قلت بان القاتل مجرم، لكن هذا العنف هو نتيجة مباشرة لتأثيرك.

لينا فلدرمان الرئيسة السابقة لكنيس “شجرة الحياة” قالت لشبكة “سي ان ان” بانها لا تريد ان يزور ترامب المدينة لأنه “ينشر قيم الكراهية”، وأوضحت: “لمدينتنا يوجد قيم وهو يعرض عكس هذه القيم” في المقابل قال الحاخام المسؤول عن الكنيس جيفري مايرس، بانه دون التطرق الى مواقفة السياسية، هو لا يعارض زيارة الرئيس. رئيس الولايات المتحدة مرغوب هنا، “انا مواطن وهو رئيسي”.

المؤرخة باربرا بويستين، التي كتبت عدة كتب عن تاريخ الجالية اليهودية في بيترسبرغ قالت لصحيفة هآرتس انه برأيها يصل ترامب بالوقت غير المناسب:”نحن لا زلنا في حداد، هناك جنازات، هذا غير مناسب”، وقالت انه برأيها يمكن لترامب ان يأتي بوقت آخر، لكنه يريد ان يأتي حتى يتفرغ ويمضي قدما في الحملات الانتخابية العشرة التي ينوي اجراءها في انحاء الولايات المتحدة، وقالت:”انه بكل بساطة مستفز، انا غير قادرة على فهمه، هو لا يقوم باي شيء سوى ذر الملح في العيون”.

غالبية الجنازات ستجري هذا الأسبوع اعبتارا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل. ومن المتوقع ان يشارك بها الالاف.والشرطة تستعد أيضا لإمكانية اجراء مظاهرات ضد زيارة ترامب، خصوصا ان وصل الى مركز بيتسبرغ بالقرب من موقع الكنيس.