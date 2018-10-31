وكم في دول الخليج من المضحكات المبكيات

يأتي التوقيت المريب والغريب، بزيارة رئيس الوزراء الصهيوني لمسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم فيما يضم زوجته الحسناء سارة شريكته في الفساد، وللعلم فهما مطلوبان بقوة للقضاء بالدولة العبرية، وموضع ترحيب كبير بالعواصم العربية أو العبرية أو العهرية الخمرية المتخمة بالساسة التطبيعين، فلا فرق بين القوم سواء الضيف أو المضيف بعالم عربي يخلو من قامات قومية خالدة بقامة عبد الناصر وصدام والاسد.

تأتي الزيارة الملعونة كالشجرة الملعونة في القران بتوقيت غير مفهوم للعيان، خصوصا وان الرجل قد أمطر عشية الزيارة غزة بهجمات صاروخية جوية بالمقاتلات الحربية بما يوحي انه يستهتر تماما بالضيافة العربية السخية المجانية الأصيلة بسلطنة عمان، أو بأي عاصمة عربية وعلى ارفع المستويات السياسية.

البرفسور عبد الوهاب المسيري- صاحب اغنى موسوعة علمية عن الحركة الصهيونية – يقول ( لقد تغلغلت عمليات العلمنة الشاملة وانتقلت من الحياة العامة للحياة الخاصة فتحول الجواني إلى براني لتسود أخلاقيات السوق والقيم الدارونية في كل مجالات الحياة المعاصرة، فمملكة تايلند لا تعترف ألا بالمعايير السياحية فهي أكبر ملهى ليلي بالعالم، على النقيض من الحالة السنغافورية والتي تعلي قيم الاقتصاد على ما سواه وهو ما يتفق مع الشرف تماما عكس العهر بالحالة التايلندية).

ويتابع: ( والفنان الفوتوغرافي العالمي آراك الذي يتسم فنه بنوع من الإباحية المعرفية التي تتجاوز القيم تماما، حقق هذا الرجل شهرته بأن صور مراحل موت زوجته بالسرطان، ثم تخصص بعد ذلك بتصوير الفتيات الصغيرات عرايا (أي أنه حول البشر إلى مادة استعمالية ولم يفرق بين الأنسان والشيء الطبيعي / المادي).

ففي أحد الأفلام الوثائقية التي شاهدها الدكتور عبد السلام المسيري الذي اقتبس الكلام منه بالفقرتين السابقة والحالية بسيرته الذاتية حيث يقول المسيري رحمه الله: – الفلم الوثائقي الذي شاهدته عنه في التلفزيون البريطاني يعرض منظرا لفتاة صغيرة تريد أمها أن يقوم أراك بتصويرها عارية لأنه سيجعلها مشهورة (والشهرة كما يبدو قيمة مطلقة ومرجعية نهائية) ويشترك أراك في محاولة أقناع الفتاة، ويستخدم حججا قوية في ذلك؛ ومن منظور علماني شامل ) انتهى الاقتباس

أما في الحالة القومية العربية المتردية يوما أثر يوم، فهذا الإسقاط يبدو جليا للعيان في استقبال سلطنة عمان لنتنياهو وزوجته والوفد المرافق بعملية شاذة عن الأفق القومي للعلاقة بين الدولة العبرية والدول العربية وخصوصا الخليجية منها الغير ملزمة كدول الطوق بإقامة علاقات دبلوماسية مباشرة أو مغلقة مع كيان العدو الصهيوني.

ولا ريب في أن تبريراتها واهية كتبريرات أراك لتصوير زوجته المصابة بالسرطان أو الفتاة البريطانية البريئة لتعهيرها ويبدو استمرار هذا المنطق الأعوج في العلاقات الدولية بين العرب وإسرائيل مقدمة لولوج العرب في الحالة التايلندية لا السنغافورية ولربما ارتدى بعض الساسة العرب من سماسرة إسرائيل وعرابي مشروعها في المنطقة ملابس شباب تايلند المخنثين من البانكس أو ما يعرف بالجنس الثالث فهم قبلة السياحة الخليجية لعاصمتهم بانكوك منذ الطفرة النفطية بالسبعينات والتي ما عادت على العرب ألا بالخبال القومي.

وقبل الختام لكم وددت أن يرحل حاكم مسقط عن هذه الفانية وهو قد شارف على ما يقارب المائة عام قبل هذه السقطة التطبيعية مع هذا الجزار الملطخة يداه بدماء أطفال فلسطين وما يعرف بغلاف مغتصبات غزة العزة في مسيرات العودة والغضب كل يوم جمعة، وصولا بعون الله لفلسطين التاريخية المستقلة من البحر إلى النهر، ومعها كل الوطن العربي من الماء للماء ومن المحيط للخليج ومن تل أبيب إلى مسقط، شاء من شاء وأبى من ابى يا أطفال فلسطين.

نسأل الله لكل حكامنا حسن الخاتمة، كالبطل الشهيد صدام حسين وعمر المختار، لا كهذا السلطان المحير المحتار بين الجنة والنار .

وختاما فهلا قمت من قبرك يا محمود درويش لتشطب من ديوان الشعر العربي (سجل أنا عربي) لتستبدلها ب (سجل أنا صهيوني). شاهت بعد أن شاخت منكم الوجوه.