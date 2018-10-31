وزارة الدفاع الروسية تنصح “ذوي الرؤوس الحامية” بالابتعاد عن الاستفزازات في سوريا

علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف على إرسال منظومة “إس-300” إلى سوريا، ناصحا “ذوي الرؤوس الحامية” الابتعاد عن الاستفزازات وتقييم الوضع بشكل منطقي.

وقال كوناشينكوف: “أنصح “ذوي الرؤوس الحامية الابتعاد عن الاستفزازات وتقييم الوضع بشكل منطقي”.

وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع أن المستشارين الروس مستمرون بتدريب العسكريين السوريين على استخدام “إس-300.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إرسال منظومة الدفاع الجوي “إس-300” ومنظومة التحكم الآلي والتحكم بالدفاع الجوي “بوليانا دي-4”.

وقال كوناشينكوف: “في الوقت الحالي يتم تدريب العسكريين السوريين على الاستخدام القتالي لـ”إس-300”.

وأعلنت روسيا عن توريد منظومة “إس-300” لسوريا بهدف زيادة أمن العسكريين الروس، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز “إيليوشين-20” يوم 17 أيلول/ سبتمبر فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.

وتعاقدت سوريا في عام 2010، على توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة “إس-300” ولكن في مرحلة التنفيذ تم إلغاء الاتفاق بناء على طلب من الإسرائيليين.