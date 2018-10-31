محكمة قراقوش.. النائب العام السعودي يطلب القتل تعزيزاً للداعية الموقوف سلمان العودة

قال عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في العاصمة الرياض، أجلت جلسة لمحاكمة والده على خلفية 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي.

وعبر موقع تويتر، قال عبد الله العودة في تغريدة: “تأجلت جلسة الوالد الشيخ سلمان العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض”.

وأضاف: “طلب النائب العام (خلال الجلسة) بالقتل تعزيرا بسبب 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر”.

يذكر أن السلطات السعودية أوقفت الداعية السعودي في شهر سبتمبر/أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.