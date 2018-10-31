لاسباب بيروقراطية.. الرقابة المصرية تمنع تداول ألبوم “نساي” لشيرين/ فيديو

منعت الرقابة المصرية على المصنفات الفنية، يوم امس الثلاثاء، طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد “نساي” في الأسواق.

وذكرت الرقابة في بيانها الصادر بهذا الشأن، أن قرار منع ألبوم شيرين، جاء بعد المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركات المسؤولة عن إنتاج وتوزيع ألبوم “نساي”.

وأشارت صحف مصرية إلى أن مخالفة شيرين عبد الوهاب للقوانين جاءت عندما قررت طرح ألبومها دون إذن وتصريح من الرقابة ببيعه وتداوله، لذلك تم إجراء محضر بهذا الخصوص لأن شيرين خالفت القوانين صراحة.

أما بيان رقابة التصنيفات المصرية فقد ألقى اللوم على الشركات المنتجة التي لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة للمصنفات الفنية، سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول.