قبل ميعاد الخواء

بدعم امريكي وبريطاني.. الأمير أحمد يعود للرياض لاجراء تغييرات في مؤسسة الحكم السعودي واختيار بديل لمحمد بن سلمان
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