صابر الرباعي يعتبر الارهابيين قلة لا تمثل التوانسة ولن ترهبهم/ فيديو

عبر الفنان التونسي صابر الرباعي عن مواساته لضحايا التفجير الانتحاري في العاصمة التونسية، مشيرا إلى أن المتطرفين قلة ولا يمثلون الشعب التونسي، كما دعا السياسيين في البلاد إلى التخلي عن التجاذبات السياسية والالتفاف لخدمة البلاد.

ودوّن الرباعي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة، وعلى أصحاب القرار ان يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس وشعبها”.

وأرفق تدوينته بمقطع من أغنيته “تونس الأرض الطيبة”.

وتسبب التفجير الانتحاري الذي نفذته امرأة يعتقد أنها تنتمي لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بجرح 20 شخصا، بينهم 15 من عناصر الأمن وخمس مدنيين بينهم طفلان.