تسمية اعضاء لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت

بادر المكتب الدائم في مجلس النواب خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت بناءً على تفويض المجلس .

وتضم اللجنة كلاً من النواب: عبد المنعم العودات، صالح العرموطي، مصطفى ياغي، إبراهيم البدور، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وابراهيم أبو العز.

وتوافقت اللجنة على تسمية رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا لها، ورئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور نائبا للرئيس، ومقرر اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي مقررا للجنة التحقيق.

وكان مجلس النواب وافق في ختام جلسته الرقابية أمس على تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية استناداً الى المادة 56 من الدستور، وان تضع تقريرها خلال عشرة ايام.