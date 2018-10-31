ترامب يرغب بوقف تجنيس أطفال الأجانب الذين يولدون بالولايات المتحدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في وقف منح الأطفال الأجانب الذين يولدون على أراضي بلاده الجنسية الأمريكية.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع “أكسيوس” يوم امس الثلاثاء، إنه يرغب في وقف برنامج منح الجنسية لأطفال الأجانب والمهاجرين الذين يولدون على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه من الممكن الإقدام على هذه الخطوة بأمر رئاسي، مشيرا أنه اطلع على تقارير قدمت إليه من خبراء قانونيين بهذا الشأن.

تجدر الإشارة أن الدساتير الأمريكية تنص على منح جنسية البلاد تلقائيا للأطفال الذين يولدون داخل الأراضي الأمريكية.