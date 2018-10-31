بدعم امريكي وبريطاني.. الأمير أحمد يعود للرياض لاجراء تغييرات في مؤسسة الحكم السعودي واختيار بديل لمحمد بن سلمان
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جرينتش+2 01:57
بدعم امريكي وبريطاني.. الأمير أحمد يعود للرياض لاجراء تغييرات في مؤسسة الحكم السعودي واختيار بديل لمحمد بن سلمان

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