اللهم زد وبارك.. اهالي قطاع غزة ينجبون 158مولوداً كل يوم

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع شهدَ خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري 14ألف و566 مولودًا جديدًا، بمعدل 158مولود يوميًا.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية الداخلية بغزة في بيان لها إلى أنها سجلت خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو/تموز إلى الثلاثين من سبتمبر/ايلول الماضي 5250 مولودًا جديدًا؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 2940 مولودًا.

وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الربع الثالث 2550 مولودًا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 1973 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1853 مولودًا جديدًا.

وأفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 878 حالة وفاة خلال الربع الثالث من هذا العام.