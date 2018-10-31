القبض على لصين في الزرقاء ومطلوب امنياً بمنطقة عين الباشا

ألقى العاملون في قسم بحث جنائي الزرقاء القبض وفي زمن قياسي على لصين سرقا أحد المحلات.

وبحسب مصدر أمني فقد تم الإبلاغ من قبل صاحب أحد المحال التجارية في الزرقاء بتعرض محتوياته للسرقة، حيث تحرك العاملون في قسم البحث الجنائي للكشف على المكان، وتبين قيام شخصين ملثمين بسرقة بعض محتويات المحل.

ووفق المصدر فإن جهود البحث والتحري وجمع المعلومات أدت للاشتباه بأحد الأشخاص، حيث جرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه للسرقة بالاشتراك مع آخر، حيث تقاسما المسروقات، وتم ضبط بعضها معه، وتم وبدلالته العثور على جزء آخر من المسروقات.

وعلى ضوء ذلك تم البحث عن الشخص الآخر وتمكن البحث الجنائي من إلقاء القبض عليه حيث أقر باشتراكه في الجريمة وجرى بدلالته استعادة باقي المسروقات التي كان يخفيها.

وفي سياق متصل تمكن العاملون في قسم بحث جنائي شمال عمان وفي إطار متابعة وملاحقة المطلوبين ومكرري ارتكاب الجرائم؛ من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين ضمن اختصاص منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء، وبعد التأكد من وجوده في منزله جرت مداهمته وتفتيشه بالطرق القانونية وتم إلقاء القبض عليه، كونه مطلوبا بعشرة طلبات أمنية وقضائية، وجرى توديعه لمصادر الطلب.