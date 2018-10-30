وجبة واسعة من التنقلات وإلالحاقات لضباط في الأمن العام (أسماء)

قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إجراء التنقلات والإلحاقات للضباط المذكورين تالياً إلى الوحدات المثبتة بجانب اسم كل منهم اعتباراً من تاريخه.
رائد / مالك عايد حويل ….. إدارة العمليات والسيطرة/ وحدة الواجبات الميدانية
رائد / مالك سليم عوده ….. إدارة التدريب/المدينة التدريبية
رائد / امجد علي عبيدالله ….. يُلحق بإدارة حماية الأسرة
رائد / احمد محمود محمد ….. إدارة الرقابة والتقييم/ الرقابة
رائد / عطاالله محمد عبد ….. يُلحق بإدارة حماية الأسرة
رائد / محمد جمعه احمد ….. إدارة الدعم اللوجستي/ المستودعات الرئيسية
رائد / محمد شفيق ساري ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
نقيب / محمد عواد احمد ….. إدارة الرقابة والتقييم/ الرقابة
نقيب / محمد حسن جابر ….. يُلحق بإدارة حماية الأسرة
نقيب / وائل ابرهيم محمد ….. إدارة الرقابة والتقييم
نقيب / اسماعيل متروك محمد ….. إدارة البحث الجنائي
نقيب / محمد فرحان عيسى ….. يُلحق بإدارة حماية الأسرة
نقيب / احمد خلف عليان ….. قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب / سلطان محمود حسن ….. قيادة أمن إقليم العاصمة
نقيب / علاء بدر علي ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
نقيب / عامر خالد محمد ….. قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب / محمد عطيه محمود ….. إدارة العمليات والسيطرة
نقيب / عمرو توفيق عبدالسلام ….. إدارة التخطيط والتعاون الدولي
نقيب / صايل بركات سلامه ….. إدارة العلاقات العامة والإعلام
نقيب / منيب عبدالمجيد احمد ….. إدارة البحث الجنائي
نقيب / مهند محمد عيد ….. يُلحق بإدارة حماية الأسرة
نقيب / خالد جلال عوده ….. إدارة الشرطة السياحية
ملازم1 / محمد فتحي محمد ….. إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
ملازم1 / زيد عليان صالح ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم1 / معتز محمد عبدالصمد ….. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 / فالح حسن احمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / طارق توفيق عبدالله ….. إدارة عمليات حفظ السلام
ملازم1 / عابد محمد عابد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / فايز سليمان حمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / محمود فريد محمود ….. إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1 / عماد صبحي صالح ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / علي حسين عبدالهادي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / عارف ابراهيم احميدان ….. إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
ملازم1 / نصر صالح حمد ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 / وائل خالد محمد ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / اسامه تيسير عبدالحافظ ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / خالد محمود فلاح ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / عدي علي ارشود ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم1 / يزن صالح جبريل ….. يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 / احمد علي عبدالله ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / محمد عبدالرحمن عوض ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / عمر علي عبدالغني ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 / احمد محمد ابراهيم ….. قيادة امن إقليم الوسط
ملازم1 / علي حامد فلاح ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 / منعم عبدالحميد سالم ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / سمير محمود عبدالله ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم1 / عمر محمود محمد ….. إدارة العلاقات العامة والاعلام
ملازم1 / ابراهيم سلامه عقله ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 / رائد فلاح موسى ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / محمد عواد نزال ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / محمدخير صبحي عبدالله ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم1 / حسن ابراهيم حسن ….. يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 / خالد علي سليمان ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / انس مزهر علي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / محمد محمود فالح ….. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 / سعود خالد معزي ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / باسل هواش عبدالغني ….. قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 / سعد فرج قطيش ….. إدارة المعلومات الجنائية
ملازم1 / احمد عبدالحميد فرحان ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم1 / احمد عقله حسن ….. يُلحق بديوان الامن العام
ملازم1 / مصطفى اسامة مصطفى ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / ابراهيم احمد عبدالمهدي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / رافت عوده الله ثلجي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / محمد محمود محمد ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 / محمد عادل محمود ….. إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1 / حامد احمد حمزه ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 / مؤيد عبدالرؤوف احمد ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / محمد توفيق محمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / محمد طايل طه ….. إدارة الدعم اللوجستي/ مطبعة الامن العام
ملازم1 / جلال سعدون عبدالحليم ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم1 / عبدالله احمد عبدالله ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 / عبدالله حسين عبدالمجيد ….. يُلحق بإدارة المعلومات الجنائية
ملازم1 / هاشم زهير محمود ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / ابراهيم خليل جبريل ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / مالك عوده فلاح ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / زيد محمد شامان ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / نبيل طايل محمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / حمود علي حويله ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / عدي حسين عليان ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / مجد يحيى ارشيد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / زيد سليمان فلاح ….. إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1 / مسلم عبدالله ضيف الله ….. إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
ملازم1 / انس غازي خليف ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم1 / مزعل محسن احمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم1 / انس محمد حميدي ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم1 / مرزوق خلف مفلح ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم1 / شادي محمود محمد ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / احمد محمد رجا ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / فيصل خلف اوسيد ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم2 / محمد سامي نهار ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم2 / ابراهيم خلف صياح ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / مؤيد غازي مصطفى ….. إدارة الرقابة والتقييم/التقييم والتطوير المؤسسي
ملازم2 / امجد ابراهيم محمد ….. يُلحق بديوان الامن العام
ملازم2 / معتز ابراهيم سلامه ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم2 / عبدالرحمن عبدالله موسى ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / محمد فهمي محمود ….. إدارة الدعم اللوجستي/المستودعات الرئيسية
ملازم2 / علي عبدالكريم عتيق ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / خالد عاطف محمد ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 / سائد علي محمد ….. قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 / خالد ابراهيم عبدالكريم ….. قيادة امن اقليم الوسط
ملازم2 / تامر محمد محمود ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / فايز سليمان محمد ….. يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 / عادل احمد علي ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم2 / مهند احمد فياض ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / محمد شاكر فياض ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / مهند ابراهيم محمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / رامي لطفي علي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / اسامه خليف رزق ….. يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 / احمد ضيف الله محمود ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / محمد زياد حسين ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / محمد عبدالوهاب سليم ….. قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 / ياسين عبدالكريم ياسين ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم2 / انس موسى حمدان ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / شاهر علي سليم ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / رعد احمد شاكر ….. يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 / محمود عبداللطيف احمد ….. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 / محمد عبدالعزيز عيد ….. المعهد المروري الأردني
ملازم2 / محمد صياح ابراهيم ….. يُلحق بديوان الامن العام
ملازم2 / محمد محمود عطيه ….. إدارة الرقابة والتقييم/ الرقابة
ملازم2 / عمران محمد محمود ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / علي مفيد درويش ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / معاذ ابراهيم عبدربه ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 / معن احمد ظاهر ….. إدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم2 / راضي مدالله لافي ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / عبدالله محمد عبدالله ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / انس محمد سلمان ….. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 / مراد عمر حسن ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / بدر فواز سعود ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / حسن جميل حسن ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم2 / انس هاني عبدالحافظ ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / سامي امين غثيان ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / رعد ممدوح صالح ….. قيادة امن إقليم الجنوب
ملازم2 / نعيم فهد شوفان ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم2 / مؤمن احمد علي ….. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 / محمد منور عبدالمعطي ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / موسى عبدالهادي سالم ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 / قصي محمد عبدالكريم ….. الأمن الوقائي
ملازم2 / علي عبدالله علي ….. قيادة امن إقليم الشمال
ملازم2 / ربحي ناجح محمود ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / سيف زيد مشهور ….. إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم2 / صخر موسى عودة ….. يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 / يوسف جميل عبدالله ….. يُلحق بإدارة شرطة الاحداث
ملازم2 / هادي يوسف احمد ….. إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 / طارق محمود ناجي ….. قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 / احمد ناصر محمد ….. إدارة البحث الجنائي
ملازم2 / حسام تحسين وراد ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / عماد نصر محمد امين ….. إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
ملازم2 / انس بسام احمود ….. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 / اميه جميل عبدالكريم ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 / ابراهيم عدنان محمد ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم2 / محمد عبدالحميد سعيد ….. إدارة الرقابة والتقييم/ الرقابة
ملازم2 / علي عبدالله عبدالغني ….. قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 / علي سلامة ابراهيم ….. الأمن الوقائي
ملازم2 / حمزه حسين كريم ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 / محمد عايش مدالله ….. إدارة الإقامة والحدود
ملازم2 / ايهاب عايد عبد الحميد ….. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 / احمد عدنان يوسف ….. قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 / محمد حمود سليمان ….. الأمن الوقائي
ملازم2 / مأمون محمد يوسف ….. إدارة الدعم الوجستي/ النقل