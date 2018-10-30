فيما تعددت المطالبات النيابية باستقالة الحكومة وطرح الثقة بها.. الرزاز يعلن تحمّل الحكومة لمسؤولية فاجعة البحر الميت
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جرينتش+2 04:09
بمشاركة المطران عطا الله حنا.. وليد توفيق في فلسطين لتصوير اغنية “أنا صليت على ترابك”

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