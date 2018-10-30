بمشاركة المطران عطا الله حنا.. وليد توفيق في فلسطين لتصوير اغنية “أنا صليت على ترابك”

أنهى الفنان وليد توفيق تصوير كليب أغنية “أنا صليت على ترابك” التي يستعدّ لإعادة طرحها من جديد، بمشاهد يتمّ تصويرها حاليًّا في مدينة الناصرة ومناطق أخرى من فلسطين ولبنان وبمشاركة خاصة من المطران عطالله حنا.

ويأتي هذا التجديد في الأغنية بمشاركة مؤسسة “باليستا” الفلسطينية والتي تهتم بالأغاني والتراث الفلسطيني، وبالتزامن مع إقتراب عيد الميلاد المجيد وتجسيداً لتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.

وكان الفنان وليد توفيق قد أشار إلى أنّ “الأغنية تأتي بمواكبة إصرار أصحاب الأرض المقدّسة على انتزاع حقوقهم المسلوبة في قطاع غزّة والضفّة الغربية ومدينة القدس.

يذكر أن توفيق كان قد أبدى سعادته لطرح فكرة إعادة تصوير الكليب داخل الاراضي الفلسطينيّة من خلال مشاهد مركبة له، لأغنية تمّ تسجيلها وإنتاجها في بيروت، وهي من كلمات الشاعر جريس عيد وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد حسن وفي فلسطين إعداد وإشراف جبر صفية وخالد دولة، إخراج “جابر وخالد” وتمّ التصوير في لبنان مع شركة “أوسكار غروب” بإشراف الاستاذ سعيد مرسي.

وأنجز هذا العمل بدعم خاص من المجلس الأعلى الأرثوذكسي والمتروبوليت كلي الوقار كرياكوس ومطران الناصرة وسائر الجليل، فيما تكفلت مؤسسة “باليستا” في لبنان بإنتاج العمل وبإشراف من الاستاذ ثائر غضبان، وتولّى تنسيق الأعمال بين لبنان وفلسطين الاستاذ حسام عرار.