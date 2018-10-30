إيقاف مطحنة عن العمل بعد العثور على سوس وحشرات في طحينها

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الإنتاج لدى مطحنة حديثة بعد العثور على حشرات في مادة الخبز لدى أحد المخابز العاملة في العقبة.

وقالت السلطة في بيان لها إن كوادر قسم الرقابة الصحية التابعة لها توجّهت فور ورود شكاوى من وجود حشرات في مخبز إلى الموقع وتم الكشف على المخبز المشتكى عليه، وتبين وجود حشرات وسوس في عدد من أكياس الطحين وتم التحفظ عليها لغايات الإتلاف.

وأضافت أن قرار وقف الإنتاج جاء بعد التحري عن مصدر الطحين والكشف على مطحنة الحبوب التي بدأت بالعمل حديثا والموردة لهذه المادة وتبين وجود نفس المشكلة، كما تم التحفظ على كامل كمية الطحين لديها لغايات الإتلاف، بحسب البيان.

ويأتي قرار وقف الإنتاج بهدف تعقيم خطوط الإنتاج وعدم ممارسة أي نشاط لحين تصويب الأوضاع.

وأضافت السلطة أن كوادرها المختصة تتابع الكشف على المخابز كافة داخل المدينه للتحقق من سلامة المواد الأولية الداخلة بالإنتاج لضمان سلامة المنتج النهائي المعروض للمواطن، مشيرةً إلى أنها ستتخذ أشد العقوبات التي منحها القانون والغرامات المترتبة على أي منشأة غذائية تقوم بغش قوت وخبز المواطنين.

وأهابت السلطة بوعي الأخوة المواطنين في الإبلاغ عن أي شكاوى لدى السلطة على هاتف العمليات رقم ٢٠٣١١٢٢ أو لدى أقرب مركز أمني.