النخالة يكشف ان اول اسباب افشال المصالحة الوطنية هو انحياز سلطة عباس لالتزاماتها مع اسرائيل على ما عداها
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جرينتش+2 12:38
يهود امريكا يهاجمون ترامب لانه يشجع اليمين العنصري على استهداف الاقليات

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