دعوى قضائية بحق وزير التربية بسبب مأساة طلبة سيول البحر الميت

رفع المحامي محمد ابو غنيمة، اليوم الاثنين، أول دعوى قضائية بحق وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة، بسبب حادثة البحر الميت والتي وقعت يوم الخميس الماضي، وأودت بحياة 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين، اغلبهم من طلبة المدارس .

وجاء في هذه الدعوى القضائية ما يلي : ” أخبار عن وقوع جريمة التسبب بالوفاة لمواطنين اردنيين وفقا لاحكام المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من قبل وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفتة وبدلالة المادة 343 عقوبات وعنوانه العبدلي بجانب مسجد الملك عبدالله.

وكان بعض اعضاء مجلس النواب قد قاموا يوم أمس الاحد، بالتوقيع على مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بسبب اتهامهما بالتقصير بفاجعة البحر الميت .