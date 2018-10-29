بالف جنيه مصري قام عبدالحليم حافظ ببطولة فيلم “الوسادة الخالية”

شارك المنتج المصري هشام سليمان، رئيس شبكات قنوات dmc، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصورة لوثيقة قديمة تتضمن على أجر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن دوره في فيلم “الوسادة الخالية”.

هشام سليمان، علق على الصورة قائلًا: “الحمدلله تحفة جديدة تنضم لمتحف السينما، صدق أو لا تصدق، العظيم رمسيس نجيب، و الرهيب عبدالحليم حافظ، و نهارك سعيد و يومكم بيضحك”.

الصورة يظهر فيها قيمة الدفعة الأولى لأجر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن دوره في فيلم الوسادة الخالية والتي وصلت قيمتها إلى ألف جنيه فقط.

“الوسادة الخالية”، فيلم الذي انتج عام 1957، هو من إخراج صلاح أبو سيف، وبطولة عبدالحليم حافظ، ولبنى عبدالعزيز، وأحمد رمزي، وزهرة العلا، وعمر الحريري، وعايدة كامل، وكوثر شفيق، وعزيزة حلمي، وليلى كريم، ورفيعة الشال، وعبدالوارث عسر، وعبدالمنعم إبراهيم.

قصة الفيلم تدو حول “صلاح”، وهو شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول “سميحة”، ولكن يعيش صدمة كبيرة عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى “الدكتور فؤاد”.

حياة صلاح، تتحطم من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدميه من جديد لأجل أن يجعل سميحة تندم على ما فعلته به، ينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضًا بالحب الأول.