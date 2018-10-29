النخالة يكشف ان اول اسباب افشال المصالحة الوطنية هو انحياز سلطة عباس لالتزاماتها مع اسرائيل على ما عداها
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جرينتش+2 12:37
النخالة يكشف ان اول اسباب افشال المصالحة الوطنية هو انحياز سلطة عباس لالتزاماتها مع اسرائيل على ما عداها

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