القبض على 3 اشخاص في الشمال يبيعون قطعاً يعتقد أنها أثرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 اشخاص بحوزتهم قطع وعملات يعتقد انها اثرية، وفق بيان صدر الاثنين عن مديرية الأمن العام.

وقال البيان إن “معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي اقليم الشمال حول قيام 3 اشخاص بعرض مجموعة من القطع والعملات الاثرية للبيع ، حيث بوشر بمتابعة المشتبه بهم وجمع المعلومات حولهم”.

وتابع المصدر أنه “بعد التأكد من تواجد المشتبه بهم الثلاثة سويا وبحوزتهم مجموعة من القطع الاثرية ومن خلال كمين ألقي القبض عليهم وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم 4 عملات ذهبية”.

وأضاف البيان أنه “جرى بعد ذلك تفتيش منزل احدهم بالطرق القانونية وعثر داخله على 21عملة ذهبية و3 عملات برونزية وتمثالين ومجموعة من الاحجار والقطع الفخارية المختلفة والتي يعتقد انها كلها اثرية، حيث ارسلت الى دائرة الاثار العامة لفحصها والتأكد من قيمتها التاريخية، وما زال التحقيق جارياً”.