الانجاب عن بُعد.. أسير فلسطيني يُرزق بمولودٍ ذكر عبر “النّطف المهرّبة”

رُزق أسير فلسطيني من مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، بمولود ذكر عن طريق “النطف المهرّبة” من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وزراعتها في رحم زوجته.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، بأن الأسير فهمي عيد مشاهرة (38 عامًا) من بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، رُزق صباح اليوم بمولود ذكر اسماه “عيد”، بعد عملية جراحية أُجربت لزوجته في مشفى المقاصد الخيرية في بلدة الطور .

وأضافت اللجنة الحقوقية، أن الأسير مشاهرة قضى أكثر من 16 عامًا في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى شقيقه الأسير رمضان، وهما يقضيان أحكامًا بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بالمشاركة في تنفيذ عملية ومساعدة ونقل استشهادي عام 2002.

وأشارت إلى أن ابنة الأسير مشاهرة “عزيزة” ولدت بنفس الطريقة؛ (عبر تهريب النطف)، قبل خمس سنوات، وقد أبصر نجله “عيد” النور دون وجود والده بجانبه.

ومن الجدير بالذكر أن الأسير الفلسطيني يضطر لاتباع تلك الطريقة، بسبب الأحكام العالية التي تفرض على الأسرى من قبل الاحتلال، والحرمان من أجواء العائلة والأسرة، إلى جانب لفت نظر العالم إلى معاناة أصحاب المؤبدات والأحكام الظالمة.