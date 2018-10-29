استشهاد دركي وإصابة 5 آخرين خلال مطاردة لمروجي المخدرات بمنطقة اللبن جنوبي عمان

استشهد أحد عناصر قوات الدرك، اليوم الاثنين، أثناء تنفيذ واجب أمني مشترك مع الأمن العام / إدارة مكافحة المخدرات، في منطقة اللبن جنوب العاصمة عمان.

وقالت المديرية العامة لقوات الدرك، في بيان صدر عنها اليوم، “أنه وأثناء مطاردة مركبة يتواجد بها أحد المشبوهين خلال واجب أمني لإسناد إدارة مكافحة المخدرات في منطقة اللبن، ظهر اليوم، وقع حادث تدهور لأحدى الآليات العسكرية المشاركة في الواجب، نتج عنه استشهاد العريف عبد الرحمن إبراهيم جرادات من مرتب قوات الدرك، ووقوع 5 إصابات بين أفراد القوة الأمنية المشاركة في الواجب نتيجة للحادث، تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وجميع إصاباتهم متوسطة.

وقال البيان، إن المديرية العامة، إذ تنعى شهيد الوطن والواجب رحمه الله، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد أن الأجهزة الأمنية وبجميع منتسبيها ستبقى على الدوام قائمة عن أمن الوطن وأمن أبنائه بعزيمة لا تلين، في مسيرة نهجها البذل والتضحية والعطاء.