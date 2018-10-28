هرولة خليجية.. البحرين تتحاور سرًا مع إسرائيل تمهيدًا لعلاقات علنية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن دولة البحرين تُجري هذه الأيام حوارًا سريًا مع “إسرائيل”، للإعلان عن إقامة علاقات علنية بين الجانبين، تدشنّها زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنامة.

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تلك الحوارات تأتي في إطار تطبيع العلاقات مع الدول العربية، تمهيدًا لتنفيذ الخطة الأمريكية لتسوية الصراع، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد صرّح أمس السبت، بالقول إنه “يتمنى النجاح لجهود السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، لتجديد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف آل خليفة، في قمة أمنية بالبحرين، “التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون مفتوحًا أمام من يقبلون بمبادئه”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، بعد ختام زيارة نتنياهو إلى عُمان، ناقش خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد عملية السلام مع الفلسطينيين.

وتعتبر زيارة نتنياهو إلى عُمان؛ الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي منذ زيارة شمعون بيرس عام 1996.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له “إن قابوس ونتنياهو بحثا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد البيان أن “زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد”.

وفي عام 1994، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين عُمان، وفي عام 1996 وقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية. وفي كانون أول/ أكتوبر 2000، بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الثانية، أغلقت عُمان هذه المكاتب.

ويروّج نتنياهو والإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب لفكرة أن تقاطعًا جديدًا للمصالح بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل السعودية، يمكن أن يقود إلى إعادة هيكلة دبلوماسية إقليمية.

وكان نتنياهو صرح يوم الخميس الماضي خلال حفل تدشين مركز بيرس للإبداع “اعتقدنا دائما أنه لو وجدنا حلا لمشكلة الفلسطينيين سيفتح هذا الأبواب أمام تحقيق السلام مع العالم العربي، (…)، ولو انفتحنا على العالم العربي وطبعنا العلاقات معه، فهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إمكانية المصالحة والسلام مع الفلسطينيين”.