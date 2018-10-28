لا تحلم بالامومة.. إليسا تعلن أنها الآن في قمة النجومية 

صادف يوم امس الـ٢٧ من شهر أكتوبر/تشرين الاول الجاري عيد ميلاد ملكة الإحساس إليسا التي أتمت اليوم الـ٤٦ من عمرها فهي من مواليد ١٩٧٢ ومسقط رأسها دير الأحمر في لبنان.

ومع اقترابها من بلوغها الـ٥٠، لم تخش إليسا ضياع حلم الأمومة بالنسبة لها مصرحة في أحد حواراتها الصحفية: “حلم الأمومة لا يطاردني وهو ليس جزءاً من أحلامي”.

ومن أجرأ تصريحاتها أيضًا انها ترى نفسها بالقمة ومن أهم نجمات لبنان والوطن العربي، لافتة إلى أنها النجمة العربية الأكثر استماعا ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق ان صرحت هذه النجمة اللبنانية انها اذا تعرضت لهجوم حاد لا ترد، بل تكتفي بنشر مقولة مأثورة معلقة: “أنا ما بنزل مستوايا لحدا”.