الموت لكل اليهود.. هكذا صرخ منفذ الهجوم الامريكي على الكنيس اليهودي في ولاية بنسلفانيا واوقع ١١ قتيلاً
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جرينتش+2 04:57
على هامش زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

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