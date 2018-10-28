صور الشهيدة الغزاوية رزان النجار تملأ لوحات الطرق في ولاية امريكية

اعتلت صورة الشهيدة المسعفنة “رزان النجار”، لائحات على جانب الطريق السريع في إحدى الولايات الأمريكية.

وأفادت مصادر فلسطينية من واشنطن، أنّ صورة الشهيدة رزان النجار اعتلت اللائحات على جانب الطريق السريع في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الامريكية.

وأشارت، إلى أنّ وضع صورة “النجار”، جاء لتسليط الضوء على عمل المسعفين الشجاع في قطاع غزة، وما يتعرضوا له من مخاطر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الشهيدة رزان النجار، استشهدت بتاريخ 1يونيو/حزيران 2018م، برصاصة متفجرة، أطلقت من قناص إسرائيلي اخترقت صدرها وخرجت من ظهرها، عقب تواجدها رفقة زملائها المسعفين على بعد حوالي 100 متر من الشريط الحدودي، بعد محاولتهم إسعاف اثنين من المصابين، المحاصرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.