دارت الايام.. قطر تشترط اعتذار دول المقاطعة لها توطئة لحل الأزمة الخليجية

أكد خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن قطر لن تنحني أبداً، ولا تسلم قرارها ولا سيادتها لأحد، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وقال في محاضرة له امس السبت تحت عنوان “قراءة في الأزمة الخليجية” بمؤتمر “أزمة الخليج وآثارها.. مقاربات علمية” بجامعة قطر، إن “دول الحصار فشلت في إخضاع الدوحة، وذلك بسبب الثقة في الله ولُحمة الشعب مع القيادة وبُعد نظر القيادة الحكيمة وجاهزية القوات المسلحة القطرية”، مستطردا: “نجوم الأزمة الخليجية هم الشعب القطري والمقيمون”.

وأوضح وزير الدفاع القطري أن الأزمة الخليجية أعمق من أن تكون أزمة سياسية أو إعلامية ووصلت للتهديدات العسكرية، مشيرا إلى أن أي حل للأزمة يجب أن يسبقه شروط قائمة على الاعتذار للشعب القطري ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، والجلوس على طاولة الحوار.

وأردف: “القوات المسلحة القطرية هدفها حماية مقدرات قطر من أي أطماع أو عدوان ونمتلك أسلحة ردع لحماية قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها، ولن يكون هناك تبعات سلبية للحصار المفروض على قطر”.

وأضاف، وفقا للصحيفة القطرية: “الشعب القطري واع جداً وإذا حدث حل سياسي للأزمة الخليجية فالشعب القطري سيتفهم وسيتعامل مع أي حل بما يرضي عزته ومجده”، متابعا: “لو كان هناك أي اتصال مع دول الحصار سنعلن ذلك للجميع لأن قطر دولة تتميز بالشفافية”.

وأكد العطية أن قطر ليست دولة عدوانية وليس لديها أطماع، لافتا إلى أن قطر استطاعت إفشال أي عمل عسكري ضدها من دول الحصار خلال العام ونصف العام من الأزمة.

ورداً على سؤال لأحد الحضور عن جهود المصالحة، قال العطية بحسب الصحيفة القطرية إن الحلول للأزمة الخليجية يجب أن تكون قائمة على أسس قانونية سليمة، مضيفاً: “لا نخشى شيئا في حماية بلادنا وثوابتنا”.

وأكد العطية أن قطر قادرة على مواجهة أي اختراق لمونديال 2022، مجدداً التأكيد على أن العالم سيشهد أجمل مونديال في قطر.