القوات الماليزية تنسحب من التحالف العدواني الذي تقوده السعودية باليمن

أعلنت ماليزيا، أن قواتها الموجودة في السعودية قد غادرت الرياض.

جاء ذلك في تصريحات إعلاميّة أدلى بها وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله عقب لقاء نظيره السعودي عادل الجبير، الذي يجري زيارة إلى كوالالمبور.

وقال عبد الله، إن قوات بلاده التي انضمت للتحالف بقيادة السعودية عقب اندلاع حرب اليمن (في 2015)، غادرت الرياض.

وأوضح عبد الله، أنه أطلع نظيره السعودي على قرار اتخذته الحكومة الماليزية بانسحاب بلاده من التحالف العسكري.

وكانت ماليزيا قد أرسلت في عام2015 وحدة عسكرية إلى السعودية لإجلاء مواطنين ماليزيين من اليمن، في فترة رئيس الحكومة الماليزي السابق والفاسد، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018).