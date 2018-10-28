الحكمة بأثر رجعي.. الأمير تشارلز يعتبر زواجه من ديانا خطأ فادحاً

فجر ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز نجل ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعترف وللمرة الأولى بأن زواجه من الأميرة ديانا، في ثمانيات القرن الماضي، كان خطأ فادحًا، مؤكدًا أنه لا يزال نادمًا على قرار التقدم لخطوبتها.

وحسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد وثق الأمير تشارلز هذه الاعترافات المثيرة للجدل في فيلم وثائقي أخرجه المخرج البريطاني، روبرت جوبسون، الذي قضى مع ولي العهد حوالي 18 شهرًا رافقه خلالها في جولاته حول العالم، وهو ما جعله يؤلف كتابًا يسرد فيه تفاصيل هذه الفترة.

ويقول جوبسون إن الأمير تشارلز كان مترددًا من زواجه بالأميرة ديانًا، وذلك بعد وقت قصير من تقدمه رسميًا لها في فبراير/شباط عام 1980، حيث كان يشعر دومًا بأن علاقتهما معقدة وأنها ليست الزوجة المناسبة له، كما كان دوما منزعجًا من تقلباتها المزاجية الحادة.

ويشير المخرج البريطاني إلى أن الأمير تشارلز شعر بأن استمرار علاقتهما مستحيل، لافتًا إلى أن ولي العهد أخبره ذات مرة أنه ينوى ترك ديانا في عام 1981، إلا أنه مع ذلك قرر الاستمرار في خطط الزواج، الأمر الذي جعله ينخرط في علاقة غير شرعية مع كاميلا باركر بولز، التي أصبحت زوجته الثانية فيما بعد.