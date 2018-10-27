وثائق جديدة تكشف ان الرئيس كيندي طلب وساطة عبد الناصر لانهاء الحرب الفيتنامية (فيديو)

كشفت تصريحات جديدة، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت الوساطة من مصر لإنهاء حرب.

تحدثت دكتورة هدى عبد الناصر، الابنة الكبرى للرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، عن والدها، أمس الجمعة، بمناسبة مرور 100 عاما على ميلاده.

ومن أبرز المواضيع التي تطرقت لها هدى عبد الناصر، أثناء استضافتها في برنامج “معكم” على فضائية “سي بي سي” المصرية، المراسلات المتبادلة بين عبد الناصر والرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي.

وكشفت للمرة الأولى، عن أن ناصر وكينيدي تبادلا 38 رسالة مكتوبة وشفهية، والتي تعتبر أول حوار مباشر بين رئيس مصري ونظيره الأمريكي.

وأشارت هدى عبد الناصر، وهي باحثة وأستاذة في العلوم السياسية، إلى أن أكثر رسالة أدهشتها من بين هذه المراسلات، هو طلب جون كينيدي من جمال عبد الناصر، أن يتوسط من أجل وقف حرب فيتنام، ولكنها وساطة لم تنجح في مساعيها.

وأضافت أن المراسلات بين ناصر وكينيدي، شملت أيضا قضية فلسطين، ومبادرة كينيدي بالحديث عن رغبته في العثور على حلول لها.

وقالت هدى عبد الناصر: “كنيدي هو من بادر بالحديث مع والدي عن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتبني قرارات الأمم المتحدة، إما بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم، أو تعويضهم، ليرد ناصر عليه في 20 صفحة عن تاريخ أزمة فلسطين”.

وأشارت هدى عبد الناصر إلى أن كل هذه المراسلات وغيرها متوافرة في كتاب جديد طرحته مؤخرا في الأسواق، وظلت متفرغة في العمل فيه لمدة 3 سنوات، وهو يعتبر الخامس في سلسلة كتب تحمل عنوان “جمال عبد الناصر… الأوراق الخاصة”.