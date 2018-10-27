مديرية الدفاع المدني تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين بمنطقة البحر الميت

قالت مديرية الدفاع المدني إن عمليات البحث عن مفقودين في سيول البحر الميت ما زالت مستمرة، بعد أن عثر على 21 شخصاً توفوا جراء الحادثة وأصيب 35 آخرون.

وأوضحت المديرية على لسان مسؤول لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن “العملية استمرت صباح اليوم السبت وستبقى كذلك إلى حين التحقق من العثور على المفقودين كافة”.

وأشار الدفاع المدني في بيان له اليوم السبت “فرق البحث والإنقاذ وزوارق البحرية الملكية ما زالت تقوم بعمليات تفتيش وتمشيط في منطقة البحر الميت في سيل زرقاء ماعين للعثور على الطفلة المفقودة”.

وبحسب البيان”تم توسعة عملية البحث لمسافة 15 ك م2 ويتم استخدام كلاب البحث والإنقاذ والطائرات المسيرة والمزودة بكاميرات ويتابع عمليات البحث مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة”.

ولم تحدد المديرية أعداد المفقودين.

وبحسب وزير الصحة غازي الزبن بلغ عدد الإصابات نحو 43 إصابة.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي أحمد بني هاني في وقت سابق لقناة المملكة إنه “تم تشكيل لجنة من 4 أطباء بوجود 5 مدعين شرعيين للكشف عن الحالات والتعرف عليهم، وتم التعرف على هوية 20 جثة نقلت إلى المركز وتسلمها ذووها من أصل 21 جثة منهم واحدة مجهولة الهوية”.