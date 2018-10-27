زياد الرحباني يعتبر بوتين أمل البشرية بدلالة موقفه من احداث الشرق الاوسط

أشاد الموسيقي اللبناني “زياد الرحباني”، بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” واصفا إياه بـ”أمل البشرية”.

وقال “الرحباني”، ردا على سؤال لـ”دويتشه فيلله” عن “بوتين”،:”هذا أملنا”، مشيرا بيده إلى صورة الرئيس الروسي الظاهرة على شاشة متلفزة.

وأضاف: “يكفي ما فعله كي يهدأ الوضع في الشرق الأوسط، هذا الرجل برأيي اليوم هو أمل البشرية”.

وقبل أشهر، فاز “بوتين” بولاية رئاسية رابعة عقب حصوله على 76% من أصوات الناخبين.

وبتولي “بوتين” فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 عاما، ليصبح بذلك ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم، بعد الرئيس السوفيتي “جوزيف ستالين”.